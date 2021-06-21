Şehirler arası seyahat kısıtlaması kalktı mı? 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrası şehirler arası seyahat yasağı bitti mi?
Şehirler arası seyahat kısıtlaması kalktı mı? Sorusunun cevabı gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bugün 21 Haziran Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bir araya geldi, sona erdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan halka seslenerek alınan kararları açıkladı. Koronavirüs salgınıyla mücadelede kademeli normalleşme uygulanırken normalleşme adımları atıldı mı? Aşılama tüm hızıyla devam ederken, mevcut vaka sayısına göre nasıl kararlar alınacağı merak ediliyor. Peki 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrası şehirler arası seyahat yasağı bitti mi?
Şehirler arası seyahat kısıtlaması kalktı mı? 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrası şehirler arası seyahat yasağı bitti mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. Normalleşmenin başlayacağı tarih milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararlarla ilgili hangi önemli açıklamalarda bulundu? Son dakika habere Şehirler arası seyahat kısıtlamasına son verildi mi?
SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?
Seyahat yasağı Kabine Toplantısı sonrasında kalktı.
İSTANBUL'DA 7 MİLYON 590 BİN 610 DOZ AŞI YAPILDI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kovid-19 salgınına karşı İstanbul'da dün gerçekleştirilen aşı rakamlarını paylaştı.
Yerlikaya, "İstanbul'umuzda aşı seferberliğimiz sürüyor. 20 Haziran itibarıyla 1. doz 5 milyon 235 bin 899, 2. doz 2 milyon 354 bin 711 toplamda 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10 milyon 245 bin 6. Yüzde 51'e ulaştık." bilgisini verdi.
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