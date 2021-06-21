Şehirler arası seyahat kısıtlaması kalktı mı? 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrası şehirler arası seyahat yasağı bitti mi?

İSTANBUL'DA 7 MİLYON 590 BİN 610 DOZ AŞI YAPILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kovid-19 salgınına karşı İstanbul'da dün gerçekleştirilen aşı rakamlarını paylaştı.

Yerlikaya, "İstanbul'umuzda aşı seferberliğimiz sürüyor. 20 Haziran itibarıyla 1. doz 5 milyon 235 bin 899, 2. doz 2 milyon 354 bin 711 toplamda 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10 milyon 245 bin 6. Yüzde 51'e ulaştık." bilgisini verdi.