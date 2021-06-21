Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Akşam saat 24.00 kısıtlaması 1 Temmuz'da mı başlayacak?

NORMALLEŞME İLE BİRLİKTE KARAVANCILARIN TERCİHİ KARADENİZ OLDU

Doğa ile iç içe tatil yaşamak isteyen karavan tatilcilerinin yeni adresi, deniz, kum, güneş ve kültür turizmini aynı anda yapabilme fırsatı sunan Karadeniz Bölgesi oldu. Bu kapsamda pandemiden dolayı normalleşmenin başlamasıyla birlikte karavancılar, Kastamonu'ya gelerek tarihi ve kültürel yerlerini geziyor.

Karadeniz Bölgesi, deniz, doğa ve kültür turizmi açısından zengin alanları ile karavan tatilcilerinin yeni adresi oldu. Geçtiğimiz yıl Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın Karadeniz Bölgesi'nin tarihi, kültürel ve tabiat güzelliklerini tanıtmak amacıyla başlatmış olduğu çalışmalar neticesinde karavancıların bu yıl ki uğrak yeri Kastamonu oldu. Korona virüs tedbirlerinin gevşetilmesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte karavancılarda Karadeniz turuna çıktı. Bu kapsamda üç karavancı, Bursa'dan hareket ederek Kastamonu'ya ulaştı. Kastamonu'da ilk olarak Vali Avni Çakır'ı ziyaret eden karavancılar, ardından şehir turu atarak tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti. Şehir merkezindeki ziyaretlerinin ardından karavancılar, Daday'a hareket ederek Yumurtacılar Gölet'inde kamp yaptı. Burada iki gün boyunca kamp yapacak olan karavancılar, ardından Azdavay, Pınarbaşı ve Cide ilçeleri başta olmak üzere Kastamonu'nun tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini ziyaret ederek gezecekler.