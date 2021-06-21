Müzik yasağı kalktı mı? 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrasında müzik yasağı sona erdi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. Normalleşmenin başlayacağı tarih milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararlarla ilgili hangi önemli açıklamalarda bulundu? Son dakika habere Müzik yasağı kalktı mı?