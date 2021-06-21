Müzik yasağı kalktı mı? 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrasında müzik yasağı sona erdi mi?
Müzik yasağı kalktı mı? Sorusunun cevabı gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bugün 21 Haziran Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bir araya geldi, sona erdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan halka seslenerek alınan kararları açıkladı. Koronavirüs salgınıyla mücadelede kademeli normalleşme uygulanırken normalleşme adımları atıldı mı? Aşılama tüm hızıyla devam ederken, mevcut vaka sayısına göre nasıl kararlar alınacağı merak ediliyor. Peki 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrasında müzik yasağı sona erdi mi?
Müzik yasağı kalktı mı? 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrasında müzik yasağı sona erdi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. Normalleşmenin başlayacağı tarih milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararlarla ilgili hangi önemli açıklamalarda bulundu? Son dakika habere Müzik yasağı kalktı mı?
MÜZİK YASAĞI KALKTI MI?
Müzik faaliyetleri 24.00'e kadar devam edebilecek
YENİ NORMALLEŞME KARARLARI NELER?
Kabine Toplantısı'nın ardından yeni normalleşme kararları açıklandı. Buna göre, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni normalleşme kararları şu şekilde:
* 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kalkacak.
* Mekanlarda saat 24.00'ten sonra müzik kısıtlaması uygulanacak.
* Şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona ereck.
* Şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona erecek.
* 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçilecek.
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