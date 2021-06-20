AK Parti binasına molotoflu saldırı girişimine yönelik yeni gelişme: 4 gözaltı

Alınan bilgilere göre, dün gece saat 02.10'da AK Parti Patnos ilçe binasına saldırı hazırlığında olan 4 kişi son anda Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Üzerlerinde molotofkokteyli ve başka suç aletleri bulunan zanlılar, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Patnos AK Parti İlçe Teşkilatımıza molotofkokteylleri ile saldırıp yakmak isteyen dört kişi emniyet güçlerimiz tarafından yakalanmıştır. Unutmayalım ki İzmir'i yakanlarla Patnos'u yakanlar aynı merkez tarafından yönetilen Türkiye düşmanı terör örgütleri ve maşalarıdır. Kınıyorum" dedi.

AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu ise, "Ülkemizin huzurunu bozmaya dönük saat 02.10 sıralarında AK Parti Patnos İlçe binamıza saldırı hazırlığında bulunan şahıslar molotofkokteyli vb. suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmış. Ülkemizin huzurunu bozanlara Allah fırsat vermesin" açıklamasında bulundu.