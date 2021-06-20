20 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Özel bestenin CD'sini istedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Özel bestenin CD'sini istedi

En Baba Buluşma programında 81 ilden gençlerle bir araya geldi. kendisi için bestelenen "Koca yürekli adam" şarkısını dinledi. Besteyi beğenen Başkan Erdoğan CD'sini istedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.06.2021 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Özel bestenin CD'sini istedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Babalar Günü'ne özel buluşmada 81 ilden 700 gençle bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'ın gençlerle bir araya geldiği En Baba Buluşma programında kendisine sürpriz yapıldı. Bir genç Başkan Erdoğan için yaptığı özel besteyi seslendirdi.

Başkan Erdoğan beğendi ve CD'sini istedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA