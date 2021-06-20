15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babasından Babalar Günü mesajı! Bundan güzel Babalar Günü hediyesi mi olur?
Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düştü. Şehit Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, "Bundan güzel Babalar Günü hediyesi mi olur?" açıklamasında bulundu.
15 Temmuz'un kahramanlarından biriydi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit. 15 Temmuz gecesi Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, kızından ayrı 5. Babalar Günü'nde hüznü ve gururu bir arada yaşıyor.
HİÇBİR ZAMAN BABALAR GÜNÜNÜ UNUTMADI
"Yiğit kızım" diye sevdiği kızı Cennet ile baba kızdan öte arkadaş gibi olduklarını belirten Yahya Kemal Yiğit "Kızım hiçbir zaman babalar günümü unutmadı. Yanımda olmasa bile kargoyla hediye gönderip telefonla arayarak babalar günümü kutlardı. Kızım şehit olduktan sonraki bu 5. Babalar Günü'nü.
ÖLENE KADAR YETECEK BİR GURUR BIRAKTI
Kızım Cennet giderken bana ölene kadar yetecek olan şehit babası olma onurunu bırakarak gitti. Bundan güzel Babalar Günü hediyesi mi olur. Yeter ki bu vatan sağ olsun ve dimdik ayakta dursun. Ben Cennetsiz babalar günü geçirmeye razıyım" dedi.
KIZININ ALDIĞI AYAKKABILARI GİYMİYOR
Kızının 2015'te babalar gününde kendisine aldığı ayakkabıları kızının hatırası eskimesin diye giymedğini belirten baba Yiğit "Cennet her babalar gününde bana hediye alırdı. Cennetimin aldığı ayakkabıyı eskimesin diye bugüne kadar giymedim. Ama gömleği babalar günü olduğu için giydim. Çünkü Cennet yaşıyor olsaydı bu gömleği üzerimde görmek isterdi" diye konuştu.
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