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15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babasından Babalar Günü mesajı! Bundan güzel Babalar Günü hediyesi mi olur?

Komiser Yardımcısı FETÖ'nün hain darbe girişiminde 'nda şehit düştü. Şehit Cennet Yiğit'in babası , "Bundan güzel hediyesi mi olur?" açıklamasında bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.06.2021
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15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babasından Babalar Günü mesajı! Bundan güzel Babalar Günü hediyesi mi olur?

'un kahramanlarından biriydi Komiser Yardımcısı . 15 Temmuz gecesi 'nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası , kızından ayrı 5. 'nde hüznü ve gururu bir arada yaşıyor.

HİÇBİR ZAMAN BABALAR GÜNÜNÜ UNUTMADI

"Yiğit kızım" diye sevdiği kızı Cennet ile baba kızdan öte arkadaş gibi olduklarını belirten Yahya Kemal Yiğit "Kızım hiçbir zaman babalar günümü unutmadı. Yanımda olmasa bile kargoyla hediye gönderip telefonla arayarak babalar günümü kutlardı. Kızım şehit olduktan sonraki bu 5. Babalar Günü'nü.

ÖLENE KADAR YETECEK BİR GURUR BIRAKTI

Kızım Cennet giderken bana ölene kadar yetecek olan şehit babası olma onurunu bırakarak gitti. Bundan güzel Babalar Günü hediyesi mi olur. Yeter ki bu vatan sağ olsun ve dimdik ayakta dursun. Ben Cennetsiz babalar günü geçirmeye razıyım" dedi.

KIZININ ALDIĞI AYAKKABILARI GİYMİYOR

Kızının 2015'te babalar gününde kendisine aldığı ayakkabıları kızının hatırası eskimesin diye giymedğini belirten baba Yiğit "Cennet her babalar gününde bana hediye alırdı. Cennetimin aldığı ayakkabıyı eskimesin diye bugüne kadar giymedim. Ama gömleği babalar günü olduğu için giydim. Çünkü Cennet yaşıyor olsaydı bu gömleği üzerimde görmek isterdi" diye konuştu.

Kızının yiğitliğiyle her zaman gurur duyduğunu belirten baba Yiğit, "O gece istirahatlı olan kızım özel harekata gitmeseydi belki de hayatta olacaktı. Eğer gitmeseydi kızıma yeterince vatan millet aşkı aşılayamadım mı diye kendimi sorgulardım" dedi.

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