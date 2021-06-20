Türkiye'nin çalışmaları sonuç verdi! Pozitiflik oranı düştü! Koronavirüs vakaları azalıyor
Ankara'dan koronavirüs vaka sayısı hakkında sevindiren haberler geldi. Alınan tedbirler ve aşılamadaki başarılı ilerleyiş numune sayısı ve bunlardaki pozitiflik oranını da etkiledi. Pozitiflik oranının yüzde 30'dan yüzde 10'a gerilediği açıklandı.
Koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirler ve aşılama sonucu vaka sayılarında yaşanan düşüş, Covid-19 tanı laboratuvarlarında numune sayısı ve bunlardaki pozitiflik oranını da etkiledi.
Ankara Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 5 laboratuvardan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Tanı Laboratuvarına mart ayında gelen günlük 8 bin numune sayısı şimdi 2 bine, bunlardaki pozitiflik oranı da yüzde 30'dan yüzde 10'a geriledi.
Covid-19 ile mücadelede alınan tedbirler ve son günlerde artan aşılamanın da etkisiyle vaka sayıları azaldı. Vakalardaki düşüş, Covid-19 tanı laboratuvarlarına gelen günlük numune sayıları ile bunlardaki pozitiflik oranlarına da yansıdı.
Başkent'te İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 5 laboratuvardan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Tanı Laboratuvarına gelen günlük numune sayısı mart ayında 8 bin iken şimdi 2 binlere düştü. Numunelerdeki pozitiflik oranı da yine aynı aya göre yüzde 30'dan yüzde 10'a geriledi.
AŞININ ETKİSİ
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gül Erdem, "Mart ayıyla kıyasladığımızda özellikle bu kısıtlama önlemlerinin alınması, aşılama çalışmalarının artması; bildiğiniz üzere ilk önce sağlık çalışanları aşılandı. Ardından toplumun geneline yayılan aşı çalışması başlatıldı. Aşılama çalışmalarının yaygınlaştırılmasından sonra anlamlı oranda pozitiflik numunelerde düşüş gördük" dedi.
"GÜNLÜK NUMUNE SAYISI 2 BİNE DÜŞTÜ"
Erdem, mart ayında gelen numunelerle kıyaslandığında 3'te 1 oranında azalma gördüklerini bildirerek şöyle konuştu:
"Numunelerden çıkan pozitiflik oranı mart ayında yüzde 30'lardaydı. Şimdi yüzde 10'lara kadar geriledi. Ama artan aşılama çalışmaları ve tabii ki devam edecek tedbirlerle bunun daha da azalacağını düşünüyoruz. Özellikle bu kısıtlama önlemlerinden sonra oldukça bir azalma oldu. Ardından aşılama çalışmaları da yoğun şekilde arttı. Ve sonuçlarını gördük. Halkımızın da aşılama çalışmalarına güvenerek katılması ve gönüllü şekilde katılması son derece olumlu sonuçlar verdi diye düşünüyorum. En azından laboratuvar kısmında bunu gözlemleyebiliyoruz. Virüsün yoğun günlerinde günlük buraya 8 bin numune gelirken şu anda bin 500-2 bin civarı numune geliyor. Sayılar oldukça azaldı. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızın aşısını olması çağrısında bulunuyorum. Ama aşı olduktan sonra salgının riski geçene kadar da maske, mesafe ve hijyen kurallarını elden bırakmamak gerekiyor."
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