Türkiye'nin çalışmaları sonuç verdi! Pozitiflik oranı düştü! Koronavirüs vakaları azalıyor

"GÜNLÜK NUMUNE SAYISI 2 BİNE DÜŞTÜ"

Erdem, mart ayında gelen numunelerle kıyaslandığında 3'te 1 oranında azalma gördüklerini bildirerek şöyle konuştu:

"Numunelerden çıkan pozitiflik oranı mart ayında yüzde 30'lardaydı. Şimdi yüzde 10'lara kadar geriledi. Ama artan aşılama çalışmaları ve tabii ki devam edecek tedbirlerle bunun daha da azalacağını düşünüyoruz. Özellikle bu kısıtlama önlemlerinden sonra oldukça bir azalma oldu. Ardından aşılama çalışmaları da yoğun şekilde arttı. Ve sonuçlarını gördük. Halkımızın da aşılama çalışmalarına güvenerek katılması ve gönüllü şekilde katılması son derece olumlu sonuçlar verdi diye düşünüyorum. En azından laboratuvar kısmında bunu gözlemleyebiliyoruz. Virüsün yoğun günlerinde günlük buraya 8 bin numune gelirken şu anda bin 500-2 bin civarı numune geliyor. Sayılar oldukça azaldı. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızın aşısını olması çağrısında bulunuyorum. Ama aşı olduktan sonra salgının riski geçene kadar da maske, mesafe ve hijyen kurallarını elden bırakmamak gerekiyor."