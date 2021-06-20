18, 20, 25, 30 yaş altı ne zaman aşı olacak? Aşı sırası hangi yaş grubuna geldi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden, " Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin." açıklamasını yaptı. İşte, 18, 20, 25, 30 yaş altı ne zaman aşı olacak? Aşı sırası hangi yaş grubuna geldi? Açıklama geldi...

BAKAN KOCA AÇIKLADI: 20 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN?

30 yaş üzeri vatandaşlar, yarından itibaren Kovid-19 aşı randevularını alabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 yaş üstü kişilerin yarından itibaren Kovid-19 aşı randevularını alabileceğini bildirdi.