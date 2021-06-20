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18, 20, 25, 30 yaş altı ne zaman aşı olacak? Aşı sırası hangi yaş grubuna geldi? Açıklama geldi...

18, 20, 25, 30 yaş altı ne zaman aşı olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aşılama sürecinin hızlanması sonrasında aşı sırasının hangi grupta olduğu merak ediliyor. Sağlık Bakanı , haziran ayının sonunda aşılamada 20 yaşa kadar inileceğini açıkladı. Sabah gazetesine konuşan Koca, 3. doz aşılamanın hibrit modelle olması üzerinde durduklarını belirterek, ilk etapta gönüllü gruplarda uygulamanın başlayacağını söyledi. İşte, 18, 20, 25, 30 yaş altı ne zaman aşı olacak? Aşı sırası hangi yaş grubuna geldi? Açıklama geldi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.06.2021
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18, 20, 25, 30 yaş altı ne zaman aşı olacak? Aşı sırası hangi yaş grubuna geldi? Açıklama geldi...

18, 20, 25, 30 yaş altı ne zaman aşı olacak? Aşı sırası hangi yaş grubuna geldi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. kapsamında aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden, " Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin." açıklamasını yaptı. İşte, 18, 20, 25, 30 yaş altı ne zaman aşı olacak? Aşı sırası hangi yaş grubuna geldi? Açıklama geldi...

BAKAN KOCA AÇIKLADI: 20 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN?

30 yaş üzeri vatandaşlar, yarından itibaren Kovid-19 aşı randevularını alabilecek. Sağlık Bakanı , 30 yaş üstü kişilerin yarından itibaren Kovid-19 aşı randevularını alabileceğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler." bilgisini paylaştı.

AŞI SIRASI KİMDE, HANGİ GRUPTA? 30 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaş olarak 17 Haziran itibariyle aşı sırası 35 yaş üstüne kadar düştü. Bazı meslek gruplarında ise yaşa bakılmaksızın aşılama yapılmaya devam ediyor. Aynı şekilde 'ya kayıtlı sigortalı herkes yaşa bakmadan aşısını olabiliyor.

35 yaş üstü aşılamanın da kısa süre içerisinde tamamlanması ve 1-2 haftalık süreç içerisinde aşılamanın 30 yaşa kadar inmesi bekleniyor. Konuya ilişkin 'ndan yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yerini alacak.

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