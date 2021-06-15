Son dakika | Terör örgütü PKK Suriye'de sivillerin canına kastetti! Afrin'de bombalı araçla terör saldırısı
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de sivil insanların canına kastetmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Şifa Hastanesine saldırı düzenleyen eli kanlı örgüt, Afrin'e bugün bombalı araçla saldırdı. Meydana gelen terör saldırısında 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
Terör örgütü PKK/YPG Şifa Hastanesinde gerçekleştirdiği katliamın ardından Afrin'e bugün bombalı araçla saldırı düzenledi. Kefer Cenne kavşağında gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de yaralandı.
PKK/YPG Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesine yaratılan güven ortamını tehdit etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde şehir merkezini top atışlarıyla hedef alan terör örgütü bu kez de Afrin'e bombalı araçla saldırı düzenledi.
Şehrin doğu girişinde kefer Cenne köyü üzerindeki önemli kavşak noktasi noktasına düzenlenen saldırıda 2 kişi feci şekilde can verdi. Patlamanın ardından meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlamanın etkisiyle çevredeki birçok dükkan ve evde hasar oluştu.
Saldırının ardından Hatay Valiliği koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlandı.