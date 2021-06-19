19 Haziran 2021, Cumartesi
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MSB duyurdu: Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme

Son dakika haberi... Bakanlığından yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı ve Bakanı arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği bildirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2021 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
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MSB duyurdu: Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, NATO Zirvesi sonrası bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur." bilgisi verildi.

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