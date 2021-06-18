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Son dakika: Ankara merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu

Son dakika haberleri... merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda DEAŞ'a maddi kaynak sağladığı belirlenen 61 şüpheliden 40'ı yakalandı.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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Son dakika: Ankara merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a maddi kaynak sağlayarak "terörizmin finansmanı" suçunu işledikleri tespit edilen 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda DEAŞ'a maddi kaynak sağladığı belirlenen 61 şüpheliden 40'ı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Banka hesap hareketleri ve iletişimin dinlenmesi sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlayarak terörizmin finansmanı suçunu işlediklerine dair deliller elde edilen 51'i Suriye, 5'i Türk vatandaşı olmak üzere 56 şüphelinin, Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ile arama/el koyma işlemlerine, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

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