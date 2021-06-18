18 Haziran 2021, Cuma
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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde 109 gram sentetik uyuşturucu, 183 kök Hint keneviri ve 432 gram esrar ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 18.06.2021
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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarsus, Erdemli, Silifke ve Yenişehir ilçelerinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı, zanlıların adreslerinde 109 gram sentetik uyuşturucu, 183 kök Hint keneviri ve 432 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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