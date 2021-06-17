Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yasaklar kalkacak mı? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin masaya yatırıldığı Kabine Toplantısından çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. Hal böyle olunca Kabine'nin bu hafta hangi gün yapılacağı merak ediliyor. İşte, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yasaklar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı, saat kısıtlaması...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Haftanın ilk gününde Kabine Toplantısı ve yeni korona virüs kararları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Son olarak 7 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor.