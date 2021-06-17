Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yasaklar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı, saat kısıtlaması...
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aşılama takviminin hızlanması ve vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine'den çıkacak kararlar bekleniyor. Pazar günü ve saat 22:00'da sonra tüm yurtta uygulanan kısıtlamaların ne zaman kalkacağı sorgulanıyor. İşte, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yasaklar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı, saat kısıtlaması...
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yasaklar kalkacak mı? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin masaya yatırıldığı Kabine Toplantısından çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. Hal böyle olunca Kabine'nin bu hafta hangi gün yapılacağı merak ediliyor. İşte, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yasaklar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı, saat kısıtlaması...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Haftanın ilk gününde Kabine Toplantısı ve yeni korona virüs kararları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Son olarak 7 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor.
Kabine Toplantısının iki haftada bir yapılacağı daha önceden duyurulmuştu. Bu nedenle Kabine Toplantısının 21 Haziran Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantıda yeni esnetilme kararlarının alınması öngörülüyor. Ancak kabine toplantısı tarihine ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.
KABİNE TOPLANTISI'NDA YENİ KARARLAR ALINACAK MI?
Koronavirüs vaka sayılarının seyrinin değerlendirileceği Kabine Toplantısı'nda yeni kararlar alınıp alınmayacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
YENİ NORMALLEŞME PLANINDA MERAK EDİLENLER?
1- PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?
Yeni normalleşme planında 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu cumartesi günü için sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'da başlayacak şekilde güncellenmiş, pazar günü ise tüm gün kısıtlama uygulanması kararı alınmıştı. Pazar günü kısıtlamasının da kaldırılıp kaldırılmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından belli olacak.
2- MASKE YASAĞI KALKACAK MI?
Kabine toplantısının bir diğer önemli maddesi, koronavirüsle mücadele çerçevesinde gevşetilen bazı sınırlamaların vaka sayılarına nasıl yansıdığı olacak. Toplantıda aşılamadaki son durumun yanı sıra sokakta maske yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu da gündeme gelecek.
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