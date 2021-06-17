17 Haziran 2021, Perşembe
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Rus heyet Antalya'da turizm tesislerini inceliyor

Rus heyet 'ye uygulanan kısıtlama sonrası inlemelerde bulunmak için Türkiye'ye geldi. Sıhhi ve epidemiyolojik durumu yerinde incelemek amacıyla gönderilen heyet çalışmalarına başladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2021
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Rus heyet Antalya'da turizm tesislerini inceliyor

'ndan 'deki tatil bölgelerinde sıhhi ve epidemiyolojik durumu yerinde incelemek amacıyla gönderilen heyet, ilk önce geldikleri Havalimanı ve iki otelde çalışmalarına başladı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'ndan (TGA) yapılan açıklamaya göre, heyetin hazırlayacağı rapor, Rusya ile Türkiye arasındaki turizm uçuşlarının başlatılması kararında etkili olacak.

Bu sabah Antalya'ya ulaşan ve ilk incelemelerini ile iki otelde yapan heyet, Antalya'da "Güvenli Turizm Sertifikası" almış tesisleri ziyaret ederek, kamu yetkilileri ve sektör çalışanları ile bilgi alışverişinde bulunacak.

Heyet raporunun bu hafta açıklanması bekleniyor.

Rusya Halk Sağlığı ve Tüketici Hakları Kurumu temsilcilerinin yer aldığı heyete, Türkiye'den Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler ile Bakanlık Baş Müfettişi Şule Aktürk, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Direktörü Selami Kılıç, Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Ateş Kara gibi isimlerin yanı sıra TGA yetkilileri ev sahipliği yapıyor.

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