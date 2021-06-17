Rus heyet Antalya'da turizm tesislerini inceliyor

Bu sabah Antalya'ya ulaşan ve ilk incelemelerini Antalya Havalimanı ile iki otelde yapan heyet, Antalya'da "Güvenli Turizm Sertifikası" almış tesisleri ziyaret ederek, kamu yetkilileri ve sektör çalışanları ile bilgi alışverişinde bulunacak.