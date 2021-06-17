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Son dakika: Başkan Erdoğan Antalya'da! İki önemli program...

Son dakika...Başkan , "TC-TUR" uçağı ile saat 00.25'te 'ya gitti. Başkan Erdoğan, Antalya'da bugün 'ne (GDAÜ) ve cuma günü de Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Antalya'da! İki önemli program...

Azerbaycan'daki resmi temaslarını tamamlayan Başkan Erdoğan'ı, Antalya Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Antalya milletvekilleri karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da Antalya'ya geldi.

Erdoğan, Antalya'da bugün Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne (GDAÜ) ve cuma günü de Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak.

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