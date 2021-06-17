Son dakika: Başkan Erdoğan Antalya'da! İki önemli program...
Son dakika...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TUR" uçağı ile saat 00.25'te Antalya'ya gitti. Başkan Erdoğan, Antalya'da bugün Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne (GDAÜ) ve cuma günü de Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak.
Azerbaycan'daki resmi temaslarını tamamlayan Başkan Erdoğan'ı, Antalya Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Antalya milletvekilleri karşıladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da Antalya'ya geldi.
Erdoğan, Antalya'da bugün Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne (GDAÜ) ve cuma günü de Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak.