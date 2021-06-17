Hemşirelere ''Ben salağım'' yazdırmıştı! Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan'a dava açıldı
Geçtiğimiz aylarda Antalya Kumluca Devlet Hastanesi'nde büyük bir skandal ortaya çıkmıştı. Hastanenin Başhekimi Ayşegül Alkan, görev yerini terk ettikleri gerekçesiyle 2 hemşireye 500 kez, "Ben salağım, servisimden başka servise gittim" yazdırdığı ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda başlatılan soruşturmada başhekimlik görevinden alınan Uzm. Dr. Ayşegül Alkan hakkında, 'hakaret' suçlamasıyla iddianame hazırlanıp, dava açıldı. İşte haberin tüm detayları...
Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ayşegül Alkan, geçen yıl 13 Aralık günü servis kontrolleri sırasında, hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin'in yerlerinde olmadığını belirledi.
İddiaya göre Başhekim Alkan, diğer birim müdürlerinin de olduğu bir ortamda azarladığı hemşirelere, görev yerini terk ettikleri gerekçesiyle kağıda 500 kez, "Ben salağım, servisimden başka servise gittim" yazmalarını söyledi.
7 SAYFALIK METİN
Hemşireler Çalışkan ve Yetkin ise, görev yerlerini terk etmediklerini öne sürerek, yazıyı yazmaya karşı çıkıp, resmi disiplin yönetmeliğinin uygulanmasını talep etti. Başhekim Alkan'ın talebi kabul etmemesi üzerine 2 hemşire, 7 A4 kağıdına 500 kez "Ben salağım, servisimden başka servise gittim" yazdı. Altına da "Başhekimin ısrarı ile kaleme alınmıştır" notunu düştü.
İKİ SORUŞTURMA BİRDEN
Daha sonra hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin, mobbinge uğradıklarını belirterek, Başhekim Uzm. Dr. Ayşegül Alkan hakkında İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Sağlık Müdürlüğü iddialar üzerine geniş kapsamlı inceleme başlatırken, Sağlık Bakanlığı da duruma el koydu. Başhekim Uzm. Dr. Ayşegül Alkan hakkında hem bakanlık hem de İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı. Olaydan sonra yapılan inceleme ve soruşturma sonucu Uzm. Dr. Ayşegül Alkan, Kumluca Devlet Hastanesi başhekimlik görevinden alınarak asli görevine iade edildi.
BAKAN KOCA: BÖYLE BİR DAVRANIŞI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da o dönem, olayla ilgili açıklama yaparak, "Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi görevinden uzaklaştırıldı. Hakkında disiplin soruşturması başlatılan Başhekimin sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir. Böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Başhekim Uzm. Dr. Ayşegül Alkan ise o dönem, iddialara yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verip, olayın gerçeği yansıtmadığını söyledi.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Kumluca cumhuriyet savcılığı tarafından Ayşegül Alkan hakkında 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Kumluca Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin ardından olayla ilgili dava açıldı. Davanın bugün görülmesi beklenen ilk duruşması, görevli hakimin sağlık sorunları nedeniyle ertelendi.
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