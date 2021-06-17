Pazar kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim Kurulu üyesinden tatilcilere uyarı! Deniz ve havuz riskli mi?

Hem koronavirüs ile ilgili ciddi bilgiye sahibiz hem de ciddi bir aşılanmamız var. Bu, 'Her şey rahat, gideyim tatilde kurallara uymayayım' anlamına gelmiyor. Biraz daha dikkatli olarak; ama bir parça da içimiz rahat olarak tatil yapmak mümkün elbette.