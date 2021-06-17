17 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Meral Akşener’in esnaf ziyaretleri! Her esnaf ziyareti ayrı bir kurgu çıktı

Meral Akşener’in esnaf ziyaretleri! Her esnaf ziyareti ayrı bir kurgu çıktı

Muhalefetin ekonomi üzerinden algı oluşturma çabaları sürüyor. Başkanı 'in grup toplantılarında kürsüye çıkardığı, yurt gezilerinde konuşturduğu esnafların bir kurgunun parçası olduğu ortaya çıktı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
ABONE OL
Meral Akşener’in esnaf ziyaretleri! Her esnaf ziyareti ayrı bir kurgu çıktı

, ve her fırsatta ekonomi üzerinden algı oluşturmaya çalışıyor.

Özellikle Başkanı gerek yurt gezilerinde gerekse grup toplantılarında konuşturduğu ve medyaya servis edilen isimlerle, hükümeti itibarsızlaştırma operasyonu yapıyor.

Akşener 'nın ilçesinde tarlada çiftçileri ziyaret etti.

Bu sırada çiftçi olduğu öne sürülen kişi para etmediği gerekçesiyle bir çuval soğanı Akşener'in önüne döktü.

Akşener bölgeden ayrılınca da soğanları geri topladı.

Bir başka olay 'da yaşandı. Kuyumcuda hükümeti eleştiren kişinin esnaf olmadığı ortaya çıktı.

İYİ Parti liderinin algı operasyonları bununla sınırlı değil. Her hafta grup toplantısında farklı kesimlerden bir ismi konuşturuyor. Akşener işsiz umutsuz olduğunu iddia ettiği bir genci kürsüye çıkarmış konuşturmuştu.

Ancak o işsiz gencin lüks eğlence mekanlarında görüntüleri ortaya çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA