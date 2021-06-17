Meral Akşener’in esnaf ziyaretleri! Her esnaf ziyareti ayrı bir kurgu çıktı
Muhalefetin ekonomi üzerinden algı oluşturma çabaları sürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantılarında kürsüye çıkardığı, yurt gezilerinde konuşturduğu esnafların bir kurgunun parçası olduğu ortaya çıktı.
CHP, İYİ Parti ve HDP her fırsatta ekonomi üzerinden algı oluşturmaya çalışıyor.
Özellikle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gerek yurt gezilerinde gerekse grup toplantılarında konuşturduğu ve medyaya servis edilen isimlerle, hükümeti itibarsızlaştırma operasyonu yapıyor.
Bu sırada çiftçi olduğu öne sürülen kişi para etmediği gerekçesiyle bir çuval soğanı Akşener'in önüne döktü.
Akşener bölgeden ayrılınca da soğanları geri topladı.
Bir başka olay Hatay'da yaşandı. Kuyumcuda hükümeti eleştiren kişinin esnaf olmadığı ortaya çıktı.
İYİ Parti liderinin algı operasyonları bununla sınırlı değil. Her hafta grup toplantısında farklı kesimlerden bir ismi konuşturuyor. Akşener işsiz umutsuz olduğunu iddia ettiği bir genci kürsüye çıkarmış konuşturmuştu.
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