Gökbey'e önemli sertifika! Türkiye'nin yerli helikopteri dünyanın radarında

Kotil, Tasarım Organizasyonu Onayı'nın alındığı bugünün kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Daha önce sabit kanat Hürkuş için bir sertifikasyon yetkimiz vardı. Şimdi ise sıfırdan tamamen yüzde yüz milli helikopterimiz olan Gökbey için de önemli bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. SHGM ile olan iş birliğimizi kuvvetlendirerek, yerli ve milli ürünlerimiz için gereken tüm aksiyonları almaya devam edeceğiz" dedi.