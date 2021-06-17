Gökbey'e önemli sertifika! Türkiye'nin yerli helikopteri dünyanın radarında
Milli projeleriyle dünyaya damga vuran Türkiye, Gökbey ile bir kez daha dikkat çekti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, T625 Gökbey helikopteri için “Tasarım Organizasyonu Onayı” sertifikası verdi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından T625 Gökbey helikopteri için "Tasarım Organizasyonu Onayı" sertifikası verildi.
Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek tarafından TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil'e takdim edilen onay belgesi sayesinde T625 Gökbey helikopteri için Tip Sertifikası alma yolunda önemli bir adım daha gerçekleşti.
Kotil, Tasarım Organizasyonu Onayı'nın alındığı bugünün kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Daha önce sabit kanat Hürkuş için bir sertifikasyon yetkimiz vardı. Şimdi ise sıfırdan tamamen yüzde yüz milli helikopterimiz olan Gökbey için de önemli bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. SHGM ile olan iş birliğimizi kuvvetlendirerek, yerli ve milli ürünlerimiz için gereken tüm aksiyonları almaya devam edeceğiz" dedi.
SHGM Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek ise, SHGM olarak TUSAŞ ile yan yana yürüyen kimlikler olduklarını aktararak, "Döner kanat anlamında bu yetkiyi sizlere vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Birlikte hedeflere ulaşma noktasında özel bir gün yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
GÜVENLİK GÜÇLERİNİN FARKLI İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Gökbey Helikopteri Program Müdürü Gökhan Tursun, Gökbey'in hız, performans, geniş iç hacim ve farklı konfigürasyonları olması anlamında mevcut helikopterlere kıyasla üstünlükler taşıdığını söyledi. Bu durumun başta iç pazardaki müşteriler olmak üzere yurt dışında da talepleri artırdığını dile getiren Tursun, ilk etapta iç müşteriler olmak üzere uluslararası pazarda da helikopter satışı planladıklarını bildirdi.
Kara, Hava, Deniz, Jandarma komutanlıklarının kendi görev profiline göre farklı isterleri bulunduğuna işaret eden Tursun, "Bu kapsamda farklı opsiyonel ekipmanlarımızı helikopterimize entegre ederek kuvvet komutanlıklarımızın ihtiyaçlarını da karşılamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Mevcut durumda 3 prototiple yer ve uçuş testlerine devam ettikleri bilgisini veren Tursun, "Özellikle uçuş testlerinde helikopterin limitlerine ağırlık, denge, hız, irtifa anlamında çıkıyoruz. En önemli özelliklerinde biri otopilotu kendimiz geliştiriyoruz. Bu kapsamda otopilot testlerine de başlamış durumdayız." dedi.
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