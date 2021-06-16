Son dakika | Terör örgütü PKK'nın kaçacak yeri yok! Hainlere İlkbahar-Yaz Operasyonları darbesi

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucuları (GK) yer aldığı operasyonlarda, 01 Ekim tarihine kadar 9.630 operasyonun icra edilmesi planlandı. Bu operasyonların bugüne kadar yüzde 39'u 3.801'i icra edildi.