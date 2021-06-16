Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: 16 gözaltı

Jandarma Narkotik Timleri, narkotik köpekleri ve drone destekli olarak icra edilen operasyonlarda ormanlık alan içerisinde ekili vaziyette 5 bin 433 kök kenevir bitkisi, yaklaşık bin 500 gram kubar esrar maddesi, 56,65 gram metamfetamin, 4 gram bonzai, 3 adet bong olarak tabir edilen uyuşturucu içme aparatı, 2 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 11 adet av fişeği ve 94 adet tabanca fişeği ele geçirildi.