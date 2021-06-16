Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: 16 gözaltı
İzmir'in Ödemiş, Torbalı, Urla, Kiraz, Kemalpaşa, Karaburun, Menderes, Bayındır. Seferihisar, Dikili ve Selçuk ilçelerinde, jandarma tarafından bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma Narkotik Timleri, narkotik köpekleri ve drone destekli olarak icra edilen operasyonlarda ormanlık alan içerisinde ekili vaziyette 5 bin 433 kök kenevir bitkisi, yaklaşık bin 500 gram kubar esrar maddesi, 56,65 gram metamfetamin, 4 gram bonzai, 3 adet bong olarak tabir edilen uyuşturucu içme aparatı, 2 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 11 adet av fişeği ve 94 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Narkotik köpeğinin uyuşturucu maddeyi bulma anı ise kamera tarafından görüntülendi.
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