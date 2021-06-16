16 Haziran 2021, Çarşamba
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Hatay merkezli yasadışı bahis operasyonu: 80 gözaltı

ve ’te eş zamanlı düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 80 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 200 bin Türk Lirası ile 3 bin Euro olmak üzere 230 bin Türk Lirası, 5 adet av tüfeği, 7 adet tabanca, 150 adet fişek, 2000 adet değişik bankalara ait banka ve kredi kartı, 20 adet dizüstü bilgisayarı, 130 adet cep telefonu, 350 adet sim kart, 30 adet tablet, 10 adet bilgisayar, 25 adet Hard disk ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 16.06.2021
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Hatay merkezli yasadışı bahis operasyonu: 80 gözaltı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yasadışı bahis kapsamında Antakya, Reyhanlı ilçeleri ve Gaziantep'te sabah saatlerinde 103 adrese ve 98 şahsa yönelik yapılan eş zamanlı operasyon yaptı. 73 şahıs Antakya'da, 4 şahıs Gaziantep'ta ve 3 kişi ise Reyhanlı ilçesinde gözaltına alındı.
Operasyon sonucunda, 200 bin Türk Lirası ile 3 bin Euro olmak üzere 230 bin Türk Lirası, 5 adet av tüfeği, 7 adet tabanca, 150 adet fişek, 2000 adet değişik bankalara ait banka ve kredi kartı, 20 adet dizüstü bilgisayarı, 130 adet cep telefonu, 350 adet sim kart, 30 adet tablet, 10 adet bilgisayar, 25 adet Hard disk ele geçirildi.

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