24 yıldır değişmeyen zihniyet: Merve Kavakçı’nın kızını karalamaya çalıştılar! 28 Şubat'ta da aynısını yapmışlardı

KAVAKÇI: BİTMEDİ HAD BİLDİRME SEVDANIZ!

AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakcı Kan ise Erozan'a tepki göstererek, "Koskoca Genel Başkan Yardımcısı dünyanın ve ülkemizin iyi üniversitelerde lisans, yüksek lisans, doktora yapmış, ülkemizin en iyi mütercim-tercümanlık hocalarının rahle-i tedrisinden geçmiş, senelerdir tecrübe edinmiş genç bir kıza saldırıyor. Bitmedi had bildirme sevdanız!" ifadelerini kullandı.

28 ŞUBAT'TA NE OLMUŞTU?

Fazilet Partisi'nden 18 Nisan 1999 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçilen Merve Kavakçı, 2 Mayıs 1999'da başörtülü bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (T.B.M.M) yemin törenine gelince dönemin Başbakanı Bülent Ecevit tarafından Kavakçı'ya hitaben "Bu hanıma haddini bildiriniz" ifadelerini kullanmıştı. DSP Milletvekilleri ise "Dışarı" diye slogan atmaya başlamıştı ve Kavakçı meclisten dışarı çıkarılmıştı. Kavakçı, Bakanlar Kurulu kararıyla ABD vatandaşı olduğunu bildirmediği bahane edilerek vatandaşlıktan bile çıkartılmıştı.

28 Şubat post modern darbesinde Merve Kavakçı çocuklarını ilkokula götürürken medya mensupları etrafını sarmış, okul bahçesinde ilkokuldaki diğer çocuklara sloganlar attırılarak Kavakçı'nın çocukları rencide edilmişti. Fatma Gülham Abusahanab o çocuklardan biriydi.

Fatma Gülham Abusahanab, ABD'de başarılı bir eğitim geçmişine sahip oldu.

George Mason Üniversitesi'nde lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Fatma Gülham Abusahanab, Georgetown Üniversitesi'nde Liberal Studies programında Müslüman-Hristiyan İlişkileri bölümünde yüksek lisansını bitirdi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Doktorasını yaptı ve Hacettepe Üniversitesi Özel Mütercim Tercümanlık Eğitimi aldı.



ABD'de çeşitli yerlerde araştırma asistanlığı görevini sürdürdü. Bir süredir Cumhurbaşkanlığı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası ilişkiler uzmanı ve tercümanı olarak görev alıyor.