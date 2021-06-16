Son dakika: Başkan Erdoğan, Azerbaycan Görev Grubu'ndaki askerleri kabul etti
Son dakika haberi... Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Görev Grubu'ndaki askerleri kabul etti.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'da bulunan Başkan Erdoğan, başkent Bakü'de kaldığı otelde askerlerle bir araya geldi.
Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı da hazır bulundu.
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