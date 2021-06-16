16 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Azerbaycan Görev Grubu'ndaki askerleri kabul etti

Son dakika haberi... Resmi temaslarda bulunmak üzere 'da bulunan Başkan , 'ndaki askerleri kabul etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Azerbaycan Görev Grubu'ndaki askerleri kabul etti

Resmi temaslarda bulunmak üzere 'da bulunan Başkan Erdoğan, başkent 'de kaldığı otelde askerlerle bir araya geldi.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı , Kültür ve Turizm Bakanı , Milli Savunma Bakanı , Tarım ve Orman Bakanı , AK Parti Genel Başkanvekili ile Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi da hazır bulundu.



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