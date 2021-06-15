Avrupalı Türkler konuştu: Biz hep Başkan Erdoğan'ın yanındayız
Son dakika haberine göre: Avrupalı Türkler, NATO Zirvesi için Brüksel'e gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kaldığı otelin önünde karşıladı. Başkan Erdoğan'a büyük sevgi duyan ve tam destek veren Türkler, "Erdoğan Dünya lideri, dünyadaki tüm mağdurlara o yardım ediyor, mücadalesinde yalnız değil" dediler.
Erdoğan'ı büyük coşku ile karşılayan Avrupalı Türkler duygularını anlattı.
ERDOĞAN YALNIZ DEĞİL
Ozan Önder: Cumhurbaşkanımız yalnız değil. Biz hep onun yanındayız. Biz gençler olarak hep onunla birlikte yürüyeceğiz. Türkiye'de daha güzel yarınlar için hedef 2023. Ne olursa olsun Cumhurbaşkanımızın mücadelesinde yalnız olmadığını göstermek için buradayız.
O BİZİM LİDERİMİZ
İmran Olukpınar: Genk Bölgesinden Cumhurbaşkanımızı karşılamak için geldik. Türkiye'den pandemi döneminde buralara bile tıbbi malzeme gönderildi. O bizim liderimiz, onun için buradayız.
MAĞDURLARIN YANINDA
Eslem Ünal: Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Türkiye' de çok güzel işler yapıyor. Yaşlı ve engellileri koruyor. Tüm dünyadaki mağdurlara yardım ediyor. Türkiye'ye her yıl gidiyorum ama yine de çok özlüyorum.
GELİŞİ COŞKUYLA BEKLENİYORDU
Alparslan Yeter: Cumhurbaşkanımız İslamofobik olaylarda sert tepki veriyor. Onun gelişi belli olduğundan beri Brüksel'de coşkuyla bekleniyordu. Onu ilk kez göreceğiz, bu nedenle çok heyecanlıyız.
ÖLÜNCEYE KADAR ERDOĞAN
Fatma Kaya: Erdoğan'ı çok seviyorum, Türkiye'mizi kalkındırdı. Reisimiz için buraya bir saat mesafeden Charleroi'dan geliyorum. 36 yıldır burada yaşıyorum, ülkemiz bizi asla bırakmaz. Ölünceye kadar Erdoğan diyorum.
BURADA AĞIRLIĞI VAR
Murat-Pelin Şahan: Erdoğan'ı dünya lideri olarak görüyoruz. Onun sayesinde burada hakkımızı arayabiliyoruz. Erdoğan'ın burada büyük ağırlığı var. Burada yaşayan Türkler ona büyük sempati duyuyor. Türk her zaman beklenendir. Nerede sorun varsa Cumhurbaşkanımız orada.
FİLİSTİN'E SALDIRI OLUNCA SESİNİ YÜKSELTİYOR
Unam Ubidad: Ben Filistinliyim. İsrail bizim insanlarımıza saldırınca Erdoğan sesini yükseltiyor. Bazı Arap ülkeleri bizi yarı yolda bırakırken Erdoğan bırakmıyor. Türkiye'de Arapça konuşulmuyor ama biz hep yanımızda olduğunu biliyoruz.
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