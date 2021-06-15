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Avrupalı Türkler konuştu: Biz hep Başkan Erdoğan'ın yanındayız

Son dakika haberine göre: Avrupalı Türkler, NATO Zirvesi için 'e gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kaldığı otelin önünde karşıladı. Başkan Erdoğan'a büyük sevgi duyan ve tam destek veren Türkler, "Erdoğan Dünya lideri, dünyadaki tüm mağdurlara o yardım ediyor, mücadalesinde yalnız değil" dediler.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 15.06.2021
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Avrupalı Türkler konuştu: Biz hep Başkan Erdoğan'ın yanındayız

Erdoğan'ı büyük coşku ile karşılayan Avrupalı Türkler duygularını anlattı.


ERDOĞAN DEDEM GİBİ

: Erdoğan benim dedem gibi. Onu hep televizyonda izliyorum. O çocukları çok seviyor, onlara oyuncak veriyor. 'yi güzelleştirdi, ben de onu seviyorum.


ERDOĞAN YALNIZ DEĞİL

: Cumhurbaşkanımız yalnız değil. Biz hep onun yanındayız. Biz gençler olarak hep onunla birlikte yürüyeceğiz. Türkiye'de daha güzel yarınlar için hedef 2023. Ne olursa olsun Cumhurbaşkanımızın mücadelesinde yalnız olmadığını göstermek için buradayız.

O BİZİM LİDERİMİZ

: Genk Bölgesinden Cumhurbaşkanımızı karşılamak için geldik. Türkiye'den pandemi döneminde buralara bile tıbbi malzeme gönderildi. O bizim liderimiz, onun için buradayız.


MAĞDURLARIN YANINDA

: Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Türkiye' de çok güzel işler yapıyor. Yaşlı ve engellileri koruyor. Tüm dünyadaki mağdurlara yardım ediyor. Türkiye'ye her yıl gidiyorum ama yine de çok özlüyorum.



GELİŞİ COŞKUYLA BEKLENİYORDU

: Cumhurbaşkanımız İslamofobik olaylarda sert tepki veriyor. Onun gelişi belli olduğundan beri 'de coşkuyla bekleniyordu. Onu ilk kez göreceğiz, bu nedenle çok heyecanlıyız.


ÖLÜNCEYE KADAR ERDOĞAN

: Erdoğan'ı çok seviyorum, Türkiye'mizi kalkındırdı. Reisimiz için buraya bir saat mesafeden 'dan geliyorum. 36 yıldır burada yaşıyorum, ülkemiz bizi asla bırakmaz. Ölünceye kadar Erdoğan diyorum.


BURADA AĞIRLIĞI VAR

-: Erdoğan'ı dünya lideri olarak görüyoruz. Onun sayesinde burada hakkımızı arayabiliyoruz. Erdoğan'ın burada büyük ağırlığı var. Burada yaşayan Türkler ona büyük sempati duyuyor. Türk her zaman beklenendir. Nerede sorun varsa Cumhurbaşkanımız orada.


FİLİSTİN'E SALDIRI OLUNCA SESİNİ YÜKSELTİYOR

: Ben Filistinliyim. İsrail bizim insanlarımıza saldırınca Erdoğan sesini yükseltiyor. Bazı ülkeleri bizi yarı yolda bırakırken Erdoğan bırakmıyor. Türkiye'de Arapça konuşulmuyor ama biz hep yanımızda olduğunu biliyoruz.

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