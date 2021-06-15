Avrupalı Türkler konuştu: Biz hep Başkan Erdoğan'ın yanındayız



ERDOĞAN YALNIZ DEĞİL



Ozan Önder: Cumhurbaşkanımız yalnız değil. Biz hep onun yanındayız. Biz gençler olarak hep onunla birlikte yürüyeceğiz. Türkiye'de daha güzel yarınlar için hedef 2023. Ne olursa olsun Cumhurbaşkanımızın mücadelesinde yalnız olmadığını göstermek için buradayız.