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Bilim Kurulu üyesi normale dönüş için tarih verdi! "Maske, mesafe ve aşımızı da olursak..."

Koronavirüsle mücadele kapsamında haziran ayıyla beraber kademeli normalleşmenin ikinci aşamasına geçildi. Diğer yandan aşılama çalışmaları da son sürat devam ediyor. Normale dönüş tarihiyle ilgili Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. 'dan son dakika açıklaması geldi. Peki ? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 15.06.2021 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021
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Bilim Kurulu üyesi normale dönüş için tarih verdi! Maske, mesafe ve aşımızı da olursak...

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, koronavirüs ile mücadelede Türkiye'de iyi noktaya gelindiğini söyledi.

Bilim Kurulu üyesi normale dönüş için tarih verdi! Maske, mesafe ve aşımızı da olursak...

İlhan, vefat sayısının vaka sayısına oranla hızlı düşmediğine vurgu yaparak, "Buradaki iyiye gidiş içinde vatandaşların bireysel önlemlere uyması ve artık giderek yaş ve meslek gruplarına göre açılan aşılarda bir an önce aşısını olmasının önem arz ettiğini, bu iki bileşen ile beraber bu noktaya kadar geldiğimizi ifade etmek gerekiyor.

Bilim Kurulu üyesi normale dönüş için tarih verdi! Maske, mesafe ve aşımızı da olursak...

Halen günde 50 civarında vatandaşımız koronavirüsten vefat ediyor. Maalesef vefat sayısı o kadar hızlı düşmüyor.

Bilim Kurulu üyesi normale dönüş için tarih verdi! Maske, mesafe ve aşımızı da olursak...

Vaka sayısı 60 binlerden 5 binlere geldi; ama vefat sayısının 400'lerden 50'lere gelmesi için çok fazla zaman gerekti" dedi.



Bilim Kurulu üyesi normale dönüş için tarih verdi! Maske, mesafe ve aşımızı da olursak...

'50 MİLYONUN ÜZERİNDE AŞILAMA GEREK'
Prof. Dr. İlhan, birinci doz aşısını olan 20 milyon kadar kişinin bulunduğunu söyleyerek, "Üst üste koyduğumuzda aslında hızlı bir şekilde toplumsal bağışıklığa doğru yol alıyoruz.

Bilim Kurulu üyesi normale dönüş için tarih verdi! Maske, mesafe ve aşımızı da olursak...

Sırası gelen vatandaşların aşı olması ve kurallara uyması ile beraber eşit hızla ancak normal yaşama doğru yol alabileceğimizi söylemek mümkün.

Bilim Kurulu üyesi normale dönüş için tarih verdi! Maske, mesafe ve aşımızı da olursak...

Her şey yolunda giderse toplumun yüzde 60'ının bağışık ya da bir başka ifade ile aşılanmış olması günlük yaşama dönmek için uygun gibi görünüyor.

Bilim Kurulu üyesi normale dönüş için tarih verdi! Maske, mesafe ve aşımızı da olursak...

Biz bunu daha iyi olması için yüzde 70 gibi bir rakam olarak düşünürsek nüfusumuza göre oranlarsak yaklaşık 56-57 milyon vatandaşımız ediyor.



Bilim Kurulu üyesi normale dönüş için tarih verdi! Maske, mesafe ve aşımızı da olursak...

Hızlı bir şekilde 50 milyonun üzerinde vatandaşımız aşılandığında iyi bir noktaya doğru yol alacağımızı söylemek mümkün" diye konuştu.

Bilim Kurulu üyesi normale dönüş için tarih verdi! Maske, mesafe ve aşımızı da olursak...

'TEMİZ HAVA AVANTAJI VAR'
Prof. Dr. İlhan, günlük aşılama kapasitesinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Güz dönemi her şey zorlaşıyor, buna hepimiz şahit olduk. Mücadelenin en büyük bileşenlerinden biri temiz havada olmak.

Bilim Kurulu üyesi normale dönüş için tarih verdi! Maske, mesafe ve aşımızı da olursak...

Hazır böyle bir temiz hava avantajı varken, dışarıda fiziksel mesafeye dikkat ederek, belki çok rahat yerlerde maske de kullanmayarak, aşımızı da olduğumuz takdirde güz dönemi başında daha normale döneceğimizi söylemek mümkün.

Bilim Kurulu üyesi normale dönüş için tarih verdi! Maske, mesafe ve aşımızı da olursak...

Toplumsal bağışıklık olduğu durumda belli bir rakama elbette ulaşacağız; ama koronavirüs dünyada veya Türkiye'de bitmeden hepimizin bire bir günlük yaşama döneceğini söylemek pek de doğru olmaz" dedi.



Bilim Kurulu üyesi normale dönüş için tarih verdi! Maske, mesafe ve aşımızı da olursak...

'DIŞARIDA MASKE TAKMAK GEREKMEYEBİLİR'

Prof. Dr. İlhan, iyiye doğru gittiklerini belirterek, "Güz döneminde belli bir seviyeye geldiğimizde belki şöyle olması gerekebilir.

Bilim Kurulu üyesi normale dönüş için tarih verdi! Maske, mesafe ve aşımızı da olursak...

Günlük hayatta dışarıda yürüyoruz, fiziksel mesafeye uyuyoruz, maske takmamız gerekmeyebilir; ama bunun yanında toplu taşımaya bindiğimizde, uçağa bindiğimizde, kalabalık bir yere gittiğimizde belki bir süre daha cebimizde maskeyi taşıyarak, riskli yerlerde maske takarak, fiziksel mesafeye uyarak, aşımızı olmak koşuluyla hayatımıza devam edeceğiz.

Bilim Kurulu üyesi normale dönüş için tarih verdi! Maske, mesafe ve aşımızı da olursak...

Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra 'çok riskli yerler' diyebileceğimiz kalabalık toplu taşıma, kalabalık AVM, sinema salonları gibi yerlerde en azından riskli insanlar için riskli yerlerde maske takmak söz konusu olabilir; ama onun dışında daha rahat zamanları yaşayabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

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