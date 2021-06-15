Hain darbe girişimi gecesi Başkan Erdoğan'dan tarihe geçen sözler





HERKES HELALLEŞTİ

Emine Erdoğan, Berat Albayrak, Esra Albayrak ve Hasan Doğan da oradaydı. Darbecilere boyun eğmek ve teslim olmak gibi bir düşünceleri yoktu. Tehlike büyüktü, gecenin sabahını görmemek vardı. Bu nedenle helalleştiler. Koruma ekibi de birbiriyle sarılıp helalleşiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir şekilde darbecilere teslim edilmeyecekti. Bu uğurda herkes canını feda etmeye ve şehit olmaya hazırdı. Erdoğan, Serkan Yazıcı'ya "Ne olursa olur oğlum. Bu iş Türkiye için ya hayırlı olur ya da kefenimizi biz zaten giydik" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına tekrar giren Muhsin Köse "Sayın Cumhurbaşkanım artık gitmemiz lazım, darbeci askerler gelebilir" dedi. Erdoğan da "Tamam kalkalım, çocuklar hazır mı?" diye sordu." Serkan Yazıcı'nın hava yoluyla ilgili endişeleri vardı. Erdoğan, "O kısmı takdir-i ilahidir. Kararımı verdim, İstanbul'a varacağız ve bu ayaklanmayı durduracağız" yanıtını verdi.

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