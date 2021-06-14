Son dakika: Soma'daki maden faciası ile ilgili davada karar günü belli oldu!
Son dakika haberine göre; Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciası ile ilgili görülen davada karar günü açıklandı. Soma'daki maden faciasında 301 işçi hayatını kaybetmişti.
NELER YAŞANMIŞTI?
Soma'daki maden faciasında 301 işçi hayatını kaybetmişti.
TARİHİN EN BÜYÜK MADEN FACİASI
Soma Holding'e bağlı Soma Kömürleri AŞ'nin işlettiği maden ocağında, 13 Mayıs 2014'te yangın çıktı.
Toplam 5 bin madencinin çalıştığı ocakta, saat 15.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle 420 metre derinlik ve 3,5 kilometre uzunluğundaki galeriler dumanla doldu, vardiya değişimi sırasında meydana gelen yangın nedeniyle pek çok işçi, madende mahsur kaldı.
Olayın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı tahliye ekipleri, çevre maden ocaklarından gelen işçiler ile Sağlık Bakanlığına bağlı 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) de katılımıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.
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