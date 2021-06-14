Son dakika: Soma'daki maden faciası ile ilgili davada karar günü belli oldu!

TARİHİN EN BÜYÜK MADEN FACİASI

Soma Holding'e bağlı Soma Kömürleri AŞ'nin işlettiği maden ocağında, 13 Mayıs 2014'te yangın çıktı.

Toplam 5 bin madencinin çalıştığı ocakta, saat 15.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle 420 metre derinlik ve 3,5 kilometre uzunluğundaki galeriler dumanla doldu, vardiya değişimi sırasında meydana gelen yangın nedeniyle pek çok işçi, madende mahsur kaldı.