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Son dakika: Soma'daki maden faciası ile ilgili davada karar günü belli oldu!

Son dakika haberine göre; 'nın ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciası ile ilgili görülen davada karar günü açıklandı. Soma'daki maden faciasında 301 işçi hayatını kaybetmişti.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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Son dakika: Soma'daki maden faciası ile ilgili davada karar günü belli oldu!

SON DAKİKA | 'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciası ile ilgili görülen davada karar günü açıklandı.

davasında karar 16 Haziran Çarşamba günü duyurulacak.

NELER YAŞANMIŞTI?

Soma'daki maden faciasında 301 işçi hayatını kaybetmişti.

TARİHİN EN BÜYÜK MADEN FACİASI

'e bağlı 'nin işlettiği maden ocağında, 13 Mayıs 2014'te yangın çıktı.

Toplam 5 bin madencinin çalıştığı ocakta, saat 15.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle 420 metre derinlik ve 3,5 kilometre uzunluğundaki galeriler dumanla doldu, vardiya değişimi sırasında meydana gelen yangın nedeniyle pek çok işçi, madende mahsur kaldı.

Olayın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tahliye ekipleri, çevre maden ocaklarından gelen işçiler ile Sağlık Bakanlığına bağlı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin () de katılımıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Madende arama kurtarma çalışmaları, aralıksız 96 saat sürdü ve ilk anda 162 işçi kurtarıldı, 301 madencinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Tüm ülkeyi yasa boğan maden faciasında 486 işçi yaralandı, 432 çocuk yetim kaldı.

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