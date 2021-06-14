14 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika: Emine Erdoğan Brüksel'de Maarif Vakfının istişare toplantısına katıldı

Son dakika haberi... Başkan 'ın eşi , 'nın başkenti 'de Maarif Vakfının istişare toplantısına katıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2021
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Son dakika: Emine Erdoğan Brüksel'de Maarif Vakfının istişare toplantısına katıldı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO Liderler Zirvesi vesilesiyle Brüksel'de, Maarif Vakfının düzenlediği istişare toplantısında sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz ve kız öğrencilerimizle bir araya gelerek faaliyetleri hakkında görüş alışverişi yaptık.

Her birine çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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