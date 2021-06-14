Son dakika: Emine Erdoğan Brüksel'de Maarif Vakfının istişare toplantısına katıldı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO Liderler Zirvesi vesilesiyle Brüksel'de, Maarif Vakfının düzenlediği istişare toplantısında sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz ve kız öğrencilerimizle bir araya gelerek faaliyetleri hakkında görüş alışverişi yaptık.

Her birine çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

NATO Liderler Zirvesi vesilesiyle Brüksel'de, Maarif Vakfı'nın düzenlediği istişare toplantısında STK temsilcilerimiz ve kız öğrencilerimizle bir araya gelerek faaliyetleri hakkında görüş alışverişi yaptık. Her birine çalışmalarında başarılar diliyorum. @TMaarifVakfi pic.twitter.com/JQfy5brvu5 — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 14, 2021