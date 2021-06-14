14 Haziran korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
14 Haziran Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haftanın ilk gününde vaka sayılarının seyri yakından takip ediliyor. Son günlerde yaşanan düşüş ivmesinin sürüp sürmeyeceği açıklamanın ardından ortaya çıkacak. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklamalar gelirken, dikkatli olunması konusunda uyarılarda sürüyor. Türkiye'de dün açıklanan tabloya göre, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. iyileşen ve ölüm son durum tablosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor. İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
14 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR
14 Haziran koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklandığında haberimizde yer alacak.
13 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.31 itibarıyla 33 milyon 781 bin 128'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 13 Haziran saat 23.31 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 79 bin 812, ikinci doz aşı 13 milyon 701 bin 316 oldu.
Toplam doz miktarı, 33 milyon 781 bin 128 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda paylaşılan verilere göre son 24 saatte 214 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 454 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı olmak isteyen 40 yaş ve üstü vatandaşların bugünden itibaren randevu alabileceğini bildirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, randevulara tam katılım beklediklerini belirtti.
İstanbul başta olmak üzere yurdun tüm kesimlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan haftanın son günü sakin geçti.
Osmaniye'de kumar oynayan ve tedbirleri ihlal eden 37 kişiye 116 bin 550 lira ceza kesildi.
DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ
Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 335 milyon 903 bin dozu aştı.
Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 176 milyon 590 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 816 bine, iyileşenlerin sayısı 160 milyon 607 bine çıktı.
Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 316 bini, Hindistan'da 29 milyon 505 bini, Brezilya'da 17 milyon 376 bini ve Fransa'da 5 milyon 737 bini geçti.
Salgından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte görülen 80 bin 834 vaka ile son 10 haftanın en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19 salgınından çıkış yolunun aşılar olduğunu söyledi.
G7 ülkeleri, yeni tip koronavirüs salgınının sonlandırılması amacıyla ihtiyacı olan ülkelere gelecek yıl içinde 1 milyar doz aşı hibe edecek.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Kovid-19'a karşı başlatılan aşılama kampanyasında araba hediye edileceği bildirildi.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Sao Paulo eyaletinde düzenlenen motosiklet konvoyunda maske takmadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.
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- 14 Haziran korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
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