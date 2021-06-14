14 Haziran korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 335 milyon 903 bin dozu aştı.

Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 176 milyon 590 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 816 bine, iyileşenlerin sayısı 160 milyon 607 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 316 bini, Hindistan'da 29 milyon 505 bini, Brezilya'da 17 milyon 376 bini ve Fransa'da 5 milyon 737 bini geçti.

Salgından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte görülen 80 bin 834 vaka ile son 10 haftanın en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi.