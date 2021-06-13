SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 13 Haziran 2021'e ait koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı, 13 Haziran 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu covid19.saglik.gov.tr web adresinden açıkladı. Peki, Vaka ve vefatlarda artış var mı? İşte ayrıntılar...
Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı, 13 Haziran 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu covid19.saglik.gov.tr web adresinden açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti.
AĞIR HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 53 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 721'e yükseldi. Toplamda 57 milyon 4 bin 499 test yapıldı.
Bugün yapılan 214 bin 957 testten 5 bin 12 yeni vaka sayısı, 454 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 5 milyon 330 bin 447, bugün iyileşen 4 bin 194 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 202 bin 251'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7 ağır hasta sayısının ise 952 olduğu açıklandı.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
GEÇMİŞ GÜNLERE AİT TABLOLAR
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9 HAZİRAN
8 HAZİRAN
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