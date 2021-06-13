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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 13 Haziran 2021'e ait koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika haberi | , 13 Haziran 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu web adresinden açıkladı. Peki, Vaka ve vefatlarda artış var mı? İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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Son dakika haberi | , 13 Haziran 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu covid19.saglik.gov.tr web adresinden açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti.

AĞIR HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 53 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 721'e yükseldi. Toplamda 57 milyon 4 bin 499 test yapıldı.

Bugün yapılan 214 bin 957 testten 5 bin 12 yeni vaka sayısı, 454 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 330 bin 447, bugün iyileşen 4 bin 194 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 202 bin 251'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7 ağır hasta sayısının ise 952 olduğu açıklandı.

Vaka sayısı 5 bin sınırında... 13 Haziran tablosu açıklandı VAKA SAYISI 5 BİN SINIRINDA... 13 HAZİRAN TABLOSU AÇIKLANDI

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT TABLOLAR

11 HAZİRAN

10 HAZİRAN

9 HAZİRAN

8 HAZİRAN

7 HAZİRAN

6 HAZİRAN

5 HAZİRAN

4 HAZİRAN

3 HAZİRAN

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