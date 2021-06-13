13 Haziran 2021, Pazar
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Teröristlere bir darbe daha! 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, "'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2021
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Teröristlere bir darbe daha! 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.

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