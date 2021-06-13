Kanal İstanbul'da yeni formül! İstanbul'un en büyük sorununa neşter vuracak

5 YENİ TESİS YAPILACAK

Mevcut durumda Küçükçekmece ve Avcılar bölgesinden gelen atıksu hatları kollektörlerle toplanarak Kanal İstanbul'un başlangıç bölgesinde bulunan Küçükçekmece Arıtma Tesisine getiriliyor. Sonrasında derin deniz deşarjı ile alıcı ortama bırakılan bu hattın büyük bölümü yapılacak deniz kazısı sahasında kalacak. Bu nedenle deşarj noktasına gelen hatların kazı sahasına ulaşmadan önce yeni yapılacak atık su arıtma tesislerine deşarjının sağlanması için yeni deşarj hatları planlandı.

Buan göre Kanal İstanbul projesi kapsamında toplam 5 adet atık su arıtma tesisi yapılacak. Bunlardan 4'ü kanal projesinden sonra öngörülen kullanımlar için, biri ise kanal projesinden sonra Küçükçekmece Atık Su Arıtma Tesisine deşarjı sağlanamayan atık suların arıtımı için planlandı.