Suya yüzde 80 zam yapan Mansur Yavaş'a sert tepki! Ankaralılar ilk faturada görecek

"Ancak Mansur Yavaş vaadinden döndüğünü göstermemek için AK Parti su tasarrufuna karşı ve Ankara'nın suyu bitecek nidaları atmakta siz değerli hemşehrilerimizin algısını başka bir tarafa çekmeye çalışıyordu."

"Bu durum AK Parti gibi 20 yıldır iktidarda bulunan bir siyasi partiye karşı yapılacak taktik hamleler değildi. Zira bizim halkı öncelemek gibi bir derdimiz vardı. Başta gündeme getirdikleri sözde kademeli tarife tekliflerine direne direne CHP ve İP Grubunu bir yere getirmeye zorladık. Ancak baktık ki; bu süre içerisinde direnmeye devam etsek de bu ay ret verecek olsaydık bu kararı mahkemeye taşıyacaklar ve bugün gündeme getirdikleri zamdan daha yüksek bir zamla vatandaşlarımızın karşılaşacağını öngördük. Bunun önüne geçebilmek için bugünkü zammı kabul etmemekle birlikte CHP grubunun getirdiği bu zamlı tarifeye ABB Meclisinde Cumhur İttifakı grupları olarak çekimser kaldık."