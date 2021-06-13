Suya yüzde 80 zam yapan Mansur Yavaş'a sert tepki! Ankaralılar ilk faturada görecek
Seçim öncesindeki sözlerini tutmamasıyla nam salan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a su zammı tepkisi de büyüyor. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan “Artık getirilen zammı halkımıza anlatması gereken Sayın Mansur Yavaş’tır” derken Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse ise “ASKİ, abonelere yalan söylüyor. İlk fatura evlere geldiğinde tüm kademeler için zammı göreceksiniz” ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankara'da suya yüzde 80 zam yapması eleştiriliyor. Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Kösei "Suya her kademede zam yaptı. ASKİ, abonelere yalan söylüyor. İlk fatura evlere geldiğinde tüm kademeler için zammı göreceksiniz. Şimdi yüzde 80 zammı Ankara halkına açıklasın da görelim" ifadelerine yer verdi.
ÖZCAN: "SU ZAMMI HALKIMIZA ANLATMASI GEREKEN SAYIN MANSUR YAVAŞ"
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "Su zammı halkımıza anlatması gereken Sayın Mansur Yavaş'tır" dedi.
Hakan Han Özcan, Mansur Yavaş'ın seçim öncesinde suya zam yapmayacağını ve hatta suda indirim yapacağını iddia ettiğini belirterek, şunları söyledi:
"Tabi seçimde vaat etmesi kolaydı. Belediye Başkanı seçilmesiyle suda indirim yapamayacağını anladı. Bu vaadinden döndüğünü sizlere göstermemek için de 3-4 aydır 'Barajlarda su azaldı, vahşi sulama yapılıyor' gibi türlü bahanelerle "Kademeli Su Tarifesi"ne geçmek üzere ABB meclis gündemine hazırladığı Su Zammı Paketini getiriyordu. AK Parti Grubu olarak Cumhur İttifakımızın diğer üyesi MHP Grubu ile de bu zamma ret vererek bu 'kademeli su tarifesine geçiş' görünümlü 'su zammı paketini' engelliyorduk."
"Ancak Mansur Yavaş vaadinden döndüğünü göstermemek için AK Parti su tasarrufuna karşı ve Ankara'nın suyu bitecek nidaları atmakta siz değerli hemşehrilerimizin algısını başka bir tarafa çekmeye çalışıyordu."
"Bu durum AK Parti gibi 20 yıldır iktidarda bulunan bir siyasi partiye karşı yapılacak taktik hamleler değildi. Zira bizim halkı öncelemek gibi bir derdimiz vardı. Başta gündeme getirdikleri sözde kademeli tarife tekliflerine direne direne CHP ve İP Grubunu bir yere getirmeye zorladık. Ancak baktık ki; bu süre içerisinde direnmeye devam etsek de bu ay ret verecek olsaydık bu kararı mahkemeye taşıyacaklar ve bugün gündeme getirdikleri zamdan daha yüksek bir zamla vatandaşlarımızın karşılaşacağını öngördük. Bunun önüne geçebilmek için bugünkü zammı kabul etmemekle birlikte CHP grubunun getirdiği bu zamlı tarifeye ABB Meclisinde Cumhur İttifakı grupları olarak çekimser kaldık."
KÖSE: SAYIN YAVAŞ, SUYA HER KADEMEDE ZAM YAPTI"
Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse de; Mansur Yavaş'ın, "ASKİ'ye zam yapmak suretiyle halkın içmek zorunda kaldığı suya yüklenmeyeceğiz" şeklindeki sözlerini haırlatarak, "Sayın Yavaş'ın en büyük yalanlarından birini duymak için 6 saniyenizi ayırır mısınız? Sayın Mansur Yavaş başkanlığa adayken belediyeyi en çok eleştirdiği yerden çark etti. Suya her kademede zam yaptı" dedi.
"ASKİ, ABONELERE YALAN SÖYLÜYOR"
Murat Köse şunları söyledi:
"ASKİ, abonelere yalan söylüyor. İşiniz gücünüz yalan. İlk fatura evlere geldiğinde tüm kademeler için zammı göreceksiniz. 'Abonelerin yüzde 90'ına zam yok' yalanı da boşa çıkacak. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş o zaman konuşun da görelim. İşiniz gücünüz algı"
"Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla su faturaları, 3 kademenin hepsinde ÜFE oranında zam olacak şekilde her ay güncellenecek. Bu bilgiyi paylaşmaktan korkuyorlar. Sayın Yavaş hep 'Mecliste Engelleniyoruz' yalanını söylüyordu. Şimdi yüzde 80 zammı Ankara halkına açıklasın da görelim."
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