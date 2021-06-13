13 Haziran korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

İlk olarak Hindistan'da görülen Kovid-19'un "Delta" varyantının, İngiltere varyantı olarak bilinen "Alfa" varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu ve aşıya karşı daha dayanıklı olduğu bildirildi.

Almanya, salgından dolayı "riskli" ilan ettiği ve haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısının 200'ün altında olduğu bölgelere 1 Temmuz'dan itibaren genel seyahat uyarısını kaldıracağını açıkladı.

İngiltere'de halk sağlığı yetkilileri, 21 Haziran'da son Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının "geriye gidişi durdurmak" için ertelenmesi gerektiği uyarısında bulundu.