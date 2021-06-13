13 Haziran 2021, Pazar
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CHP'li vekilden Millet İttifakı'nı karıştıracak çıkış!

Son dakika haberine göre: Zillet İttifakı'nda yeni bir kriz daha patlak verdi. nedeniyle birçok kez ters düşen ile , bu kez CHP Milletvekili 'in sözleri ile gerilimli günler yaşayacak gibi görünüyor. Şahin, İYİ Parti'nin ittifakta güçlenen taraf olduğunu, kendi partilerinin ise yerinde saydığını ifade etti.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 13.06.2021
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CHP'li vekilden Millet İttifakı'nı karıştıracak çıkış!

, ve 'nin oluşturduğu 'nda yaşanan huzursuzluk su yüzüne çıkmaya başladı. Liderlerin tüm açıklamalarına rağmen CHP'nin İYİ Parti'den rahatsız olduğu, bizzat CHP Milletvekili tarafından dile getirildi.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcıları ve ile 20 ilçe başkanının da katıldığı toplantıda, ittifak ortağı İYİ Parti ile ilgili şok açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti'nin her geçen gün güçlendiğini ancak kendi partisinin yerinde saydığını vurgulayan CHP'li vekil, "Kendi elimizle İYİ Parti'yi güçlendiriyoruz. 'nin oy oranı standart, İYİ Parti ise durmadan oy kazanıyor ve artışta. İYİ Parti bizim rakibimizdir" dedi.

Tartışma yaratan sözlerin ardından partililerin ikazlarına kulak asmayan Fikret Şahin, "Ne yapayım dışarı ses gidiyorsa, konuşmayalım mı?" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ VE CHP'LİLER SIK SIK KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Millet İttifakı'nın iki üyesi İYİ Parti ve CHP, teşkilatlar ve belediylerin yanı sıra vekillerin de açıklamaları ile sık sık karşı karşıya geliyor. İki taraftan da sert açıklamalar gelirken, genel başkanlar talimatları ile gerginlikleri önlemeye çalışıyor.

İYİ Parti ile CHP arasında HDP'nin ittifaktaki yeri üzerinden de anlaşmazlıklar sık sık gündeme geliyor.

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