Son dakika: Hatay Valiliği duyurdu: Terör örgütü YPG-PKK'nın saldırısında...
Son dakika haberi... Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının 27'ye yükseldiğini bildirdi. İşte saldırı yerinden yürek yakan fotoğraflar...
Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesine füze ile saldırıları gerçekleştirildi.
Saldırının ardından hastanede can pazarı yaşandı. Olay yerine giden sivil savunma ekipleri enkaz altından yaralıları çıkardı. Düzenlenen iki saldırıda yararlanan 27 kişi Afrin Hastanesine sevk edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü YPG/PKK unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet ettiği belirtildi.
SALDIRI YERİNDEN YÜREK YAKAN FOTOĞRAFLAR...
Açıklamada, "Hastanede tedavi gören 13 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivilin yaralandığı tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.
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