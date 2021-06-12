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Son dakika: Hatay Valiliği duyurdu: Terör örgütü YPG-PKK'nın saldırısında...

haberi... Valiliği, terör örgütü /'nın 'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının 27'ye yükseldiğini bildirdi. İşte saldırı yerinden yürek yakan fotoğraflar...

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Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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Son dakika: Hatay Valiliği duyurdu: Terör örgütü YPG-PKK'nın saldırısında...

Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesine füze ile saldırıları gerçekleştirildi.

Şehir merkezinde bulunan Hastane vuruldu.

/ kontrolünde bulunan bölgeden şehir merkezine düzenlenen saldırıda özel Şifa Hastanesi'ni tedavi gören 13 sivil hayatını kaybetti. 27 kişi de yaralandı.

Saldırının ardından hastanede can pazarı yaşandı. Olay yerine giden sivil savunma ekipleri enkaz altından yaralıları çıkardı. Düzenlenen iki saldırıda yararlanan 27 kişi Afrin Hastanesine sevk edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü YPG/PKK unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet ettiği belirtildi.

YPG-PKK'dan kalleş saldırı YPG-PKK'DAN KALLEŞ SALDIRI

SALDIRI YERİNDEN YÜREK YAKAN FOTOĞRAFLAR...

Açıklamada, "Hastanede tedavi gören 13 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivilin yaralandığı tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Afrin ilçe merkezi 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.















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