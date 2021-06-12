12 Haziran 2021, Cumartesi
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Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, 'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er için tören düzenlendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.06.2021
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Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, Akın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, helikoptere konuldu.

'na götürülen Akın'ın cenazesi, buradan memleketi 'ya uğurlanacak.

Törene, Vali Yardımcısı ve Genel Sekreteri , Cumhuriyet Başsavcısı , İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Merkez Komutanı Piyade Albay Kemal Kahraman, Adalet Komisyonu Başkanı , İl Emniyet Müdürü , Rektörü Prof. Dr. , kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile asker ve polisler katıldı.




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