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Ekrem İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye ikna kampı! HDP için harekete geçti

Son dakika haberine göre; Büyükşehir Belediye Başkanı , ile kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan İYİ Partili milletvekili ve yöneticilerle ilgili yeni bir yol haritası belirledi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 11.06.2021
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Ekrem İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye ikna kampı! HDP için harekete geçti

Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, ile kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan İYİ Partili milletvekili ve yöneticilere ev sahipliği yaparak tepkilerini yumuşatmaya çalışıyor.

'nda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) 'nu 2023'e hazırlamak üzere siyasal pazarlama faaliyetlerine hız verildi. Bu kapsamda, İmamoğlu'nun HDP ile yakın işbirliğinin 'deki milliyetçi kanatta yarattığı rahatsızlığın giderilmesi ana ilke olarak belirlendi.

İYİ Parti milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu üyelerini ikna için, İmamoğlu'nu sempatik gösterecek, "hedef odaklı" bir kamp planlandı. Bugün başlayacak 1.5 günlük ikna kampında, İmamoğlu İYİ Partililere projelerini anlatacak, günün sonunda da otelde ağırlayacak.

KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU, DEMİRTAŞ İSİMLERİ BİR ARADA

İmamoğlu'nun kutlamasında HDP'li ile İYİ Parti Genel Başkanı 'in fotoğrafını paylaşması ve aynı gün Buldan'la ağaç dikme töreninde bir araya gelmesi, 'ın "Devran" isimli kitabının tanıtımına , Pervin Buldan ve 'nun katılması İYİ Partililerin tepkisini çekmişti.

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