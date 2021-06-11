Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı olayında flaş gelişme
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de, zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı." açıklamasını yaptı.
Bakan Soylu, "Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de, zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı." dedi.
Sosyal medya mesajında Soylu, "Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Sn. Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullanadı.
NELER YAŞANMIŞTI?
Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı girişiminde bulunuldu.
Sabah saatlerinde belediye binası önüne gelen Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a makam aracından indikten sonra şüpheli bir kişi tarafından silahla ateş edildi.
Belediye binası yanındaki bankamatiklerin bulunduğu alandan ateş eden şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan 4'ü belediye binasına, biri de bankamatiğe isabet etti.
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