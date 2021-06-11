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Son dakika: FETÖ'ye yönelik TUSKON davasında flaş karar! Hapis cezası aldılar

Son dakika haberleri... 'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davasında, 6 sanık "terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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Son dakika: FETÖ'ye yönelik TUSKON davasında flaş karar! Hapis cezası aldılar

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 35 sanıklı Tuskon davası karar bağlandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Rızanur Meral, Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz'in dosyaları ayrıldı.

6 KİŞİYE 6 YIL 3 AY HAPİS
Sanıklar Ahmet Tuzlu, Ahmet Şener Gülenç, İlhan Karagöz, Salih Zeki, Zeynep Meral ve Arzu Üre'ye "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmaktan" 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9 kişiye silahlı terör örgütüne üye olmamakla beraber yardım suçundan 1 yıl on üçer ay hapis cezası verildi.

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