Son dakika: ABD savaş gemisi "USS Laboon" İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi... ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemisi 'USS Laboon', İstanbul Boğazından geçerek, Karadeniz'e doğru yol aldı.
ABD Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemisi 'USS Laboon', sabah 09.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol almıştı.
ABD Donanması'na ait, 58 borda numaralı 'USS Laboon' gemisi saat 16.30 sıralarında ise İstanbul boğazına giriş yaptı.
Saat 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen gemiye, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.
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