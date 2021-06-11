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Son dakika: ABD savaş gemisi "USS Laboon" İstanbul Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberi... 'ne ait savaş gemisi '', İstanbul Boğazından geçerek, Karadeniz'e doğru yol aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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Son dakika: ABD savaş gemisi USS Laboon İstanbul Boğazı'ndan geçti

Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemisi '', sabah 09.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol almıştı.

ABD Donanması'na ait, 58 borda numaralı 'USS Laboon' gemisi saat 16.30 sıralarında ise İstanbul boğazına giriş yaptı.

Saat 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen gemiye, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.

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