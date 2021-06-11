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Son dakika: HDP'li Leyla Güven'in 22 yıl 3 ay hapis cezası için istinaftan karar

, milletvekilliği düşürülen tutuklu 'li 'in yargılandığı davada, "terör örgütü üyeliği" ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından aldığı 22 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

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Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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Son dakika: HDP'li Leyla Güven'in 22 yıl 3 ay hapis cezası için istinaftan karar

SON DAKİKA | TBMM'de, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 4 Haziran 2020'de milletvekilliği düşürülen eski Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı , 22 Aralık 2019'da yargılandığı Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü üyeliği' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından toplam 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.

Leyla Güven'in avukatları, yerel mahkemenin kararının bozulması ve yargılama sürecinin devam etmesi nedeniyle tutukluluk halinin sonlandırılması istemiyle Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.

2'nci Ceza Dairesi, Güven'in kaçma şüphesi olduğuna, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına, üzerine atılı suçlar bakımından tutuklama tedbirinin orantılı olduğuna karar vererek, başvuruyu esastan reddetti.

İstinaf mahkemesi, Leyla Güven'in 22 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

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