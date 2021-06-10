CHP'nin trol şarkıcısı Gökhan Özoğuz'dan akıllara durgunluk veren 'deniz salyası' yorumu! Vatandaş böyle ti'ye aldı: Musilaj bile senden daha akıllı

Başta Marmara Denizi olmak üzere Karadeniz ve Ege'de de görülen deniz salyasıyla ilgili CHP'nin trol şarkıcısı Gökhan Özoğuz'dan akıllara durgunluk veren bir yorum geldi. Müsilajın iktidarın bir oyunu olduğunu iddia eden trol şarkıcı, binlerce eleştiri alırken, dalga konusu da oldu. Gelen yorumlar arasında en dikkat çeken ise, "Musilaj bile senden daha akıllı" oldu.

Giriş Tarihi: 10.06.2021 14:11 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 14:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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