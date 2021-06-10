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Haberler Galeri CHP'nin trol şarkıcısı Gökhan Özoğuz'dan akıllara durgunluk veren 'deniz salyası' yorumu! Vatandaş böyle ti'ye aldı: Musilaj bile senden daha akıllı

CHP'nin trol şarkıcısı Gökhan Özoğuz'dan akıllara durgunluk veren 'deniz salyası' yorumu! Vatandaş böyle ti'ye aldı: Musilaj bile senden daha akıllı

Başta Marmara Denizi olmak üzere Karadeniz ve Ege'de de görülen deniz salyasıyla ilgili CHP'nin trol şarkıcısı Gökhan Özoğuz'dan akıllara durgunluk veren bir yorum geldi. Müsilajın iktidarın bir oyunu olduğunu iddia eden trol şarkıcı, binlerce eleştiri alırken, dalga konusu da oldu. Gelen yorumlar arasında en dikkat çeken ise, "Musilaj bile senden daha akıllı" oldu.

Giriş Tarihi: 10.06.2021 14:11 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 14:11
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CHP'nin trol şarkıcısı Gökhan Özoğuz'dan akıllara durgunluk veren 'deniz salyası' yorumu! Vatandaş böyle ti'ye aldı: Musilaj bile senden daha akıllı

CHP'li şarkıcı ve Twitter trolü Gökhan Özoğuz'un komplo teorisi gündemi meşgul ediyor...

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CHP'nin trol şarkıcısı Gökhan Özoğuz'dan akıllara durgunluk veren 'deniz salyası' yorumu! Vatandaş böyle ti'ye aldı: Musilaj bile senden daha akıllı

Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından "Hayatımızda ilk defa deniz salyası diye birşey duyduk. Bu salya noldu da bir anda çıktı ortaya da Kanal İstanbul bunun ilacı denmeye başlandı? Bu boğazda yalandan gemiyi karaya çarptırıp, gördün mü bak boğazdan gemi kaza yapıyor filimiyle aynı gibi birşey mi yine? Yalanınız batsın" dedi.

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CHP'nin trol şarkıcısı Gökhan Özoğuz'dan akıllara durgunluk veren 'deniz salyası' yorumu! Vatandaş böyle ti'ye aldı: Musilaj bile senden daha akıllı

Deniz salyası felaketini arıtma tesisleri projelerini kapatan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda bulmayıp hükümetin bilerek yaptığını iddia edecek kadar uçuk bir yorum yaptı. Yıllardır hiçbir eser ortaya koyamayan CHP'li şarkıcının akla mantığa aykırı sözleri vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medyada gündem olan Özoğuz, binlerce eleştiri tweeti aldı. Sosyal medya kullanıcıları tepki göstermelerinin yanı sıra Özoğuz ile dalga geçti. Sürekli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun PR'ını yapan şarkıcı, son iki yılda İstanbul'un düştüğü hali görmezden gelmekte ısrarcı görünüyor.

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CHP'nin trol şarkıcısı Gökhan Özoğuz'dan akıllara durgunluk veren 'deniz salyası' yorumu! Vatandaş böyle ti'ye aldı: Musilaj bile senden daha akıllı

İşte trol Özoğuz'a yönelik birbirinden eğlenceli eleştiri tweetlerinden öne çıkanlar...

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CHP'nin trol şarkıcısı Gökhan Özoğuz'dan akıllara durgunluk veren 'deniz salyası' yorumu! Vatandaş böyle ti'ye aldı: Musilaj bile senden daha akıllı