Adalet Bakanı Gül: Eski Sinop Cezaevi kültür ve turizm için restore ediliyor

Sinop'a gelen Adalet Bakanı Gül, Boyabat Adliyesi ve Sinop Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Gül, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gül, "Eski Sinop Cezaevi, kentin kültür ve turizmine önemli katkıda bulunacak hale dönüştürülüyor. Cezaevi olmaktan artık çıkarılarak, AB ve Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle burası restore ediliyor. Bu da Sinop'a artı bir değer katmış olacak. Sinop büyüdükçe ve geliştikçe adliye anlamında hizmetlerimiz yetersiz oluyor, adliyemizi de genişletiyoruz. Yeni bir yer tahsisi yaptık, mevcut adliyenin 15 kat büyüklüğünde olacak. Şu anda projesini yapmaya başladık. Bakanlık olarak çok güzel bir proje ile ihtiyacı karşılayacak güzel adliyeye kavuşturacağız. Gerze ve Durağan adliyelerinin de projelerini yaptık. Sinop için ne gerekiyorsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sinop'un ihtiyacı olan meydana bizler de katkıda bulunduk, elimizden gelen desteği verdik" diye konuştu.

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