Milli Savunma Bakanı Akar ABD'li mevkidaşı ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonla görüştü.

Görüşmeye ilişkin MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan mesajda, "NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin 10 Haziran 2021 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu geçen görüşmede; NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. pic.twitter.com/bMmpe4TOtT