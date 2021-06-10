10 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanı Akar ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberi... öncesi Milli Savunma Bakanı Akar ve Savunma Bakanı Austin telefonla görüştü. İkilinin görüşmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşıldı. Mesajda, "NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
ABONE OL

SON DAKİKA HABERİ | Türkiye ve ABD arasında kritik temas.

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonla görüştü.

Görüşmeye ilişkin MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan mesajda, "NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.

Bakan Akar ABD’li mevkidaşıyla göüştü BAKAN AKAR ABD'Lİ MEVKİDAŞIYLA GÖÜŞTÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA