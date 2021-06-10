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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’li mevkidaşıyla görüştü

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Giriş: 10.06.2021 23:34
Güncelleme:10.06.2021 23:34
Son dakika haberi... NATO Zirvesi öncesi Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonla görüştü. İkilinin görüşmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşıldı. Mesajda, "NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA HABERİ | Türkiye ve ABD arasında kritik temas.

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonla görüştü.

Görüşmeye ilişkin MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan mesajda, "NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin 10 Haziran 2021 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu geçen görüşmede; NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. pic.twitter.com/bMmpe4TOtT

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 10, 2021
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