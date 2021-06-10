Son dakika: Kabine Toplantısı'nın tarihi değişti! Kısıtlama ve maske zorunluluğuyla ilgili flaş karar

Ağır hasta sayısı 1018 oldu, 6 bin 647 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 179 bin 833'e yükseldi. Test sayısı 56 milyon 123 bin 336'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 306 bin 690, vefat sayısı ise 48 bin 428 oldu.