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Son dakika: Kabine Toplantısı'nın tarihi değişti! Kısıtlama ve maske zorunluluğuyla ilgili flaş karar

1 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüsle mücadelede kademeli normalleşmeye geçmişti. Vaka ve vefat sayılarındaki gerileme ise hızla devam ediyor. Bugün toplanması beklenen Kabine Toplantısının ertelendiği duyuruldu. Peki mevcut tedbirler devam edecek mi? Aşılamada son durum ne? İşte son gelişmeler...

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Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
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Son dakika: Kabine Toplantısı'nın tarihi değişti! Kısıtlama ve maske zorunluluğuyla ilgili flaş karar

Günlük Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 558 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1018 oldu, 6 bin 647 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 179 bin 833'e yükseldi. Test sayısı 56 milyon 123 bin 336'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 306 bin 690, vefat sayısı ise 48 bin 428 oldu.

Bakan Koca, merak edilen sorulara cevap verirken, BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'le aralarında geçen diyaloğu da anlattı.

KABİNE TOPLANTISI ERTELENDİ
A Haber'de Cansın Helvacı, Kabine toplantısının ertelendiğini açıkladı. Öte yandan mevcut tedbirlerin haziran ayı boyunca devam edileceği bildirildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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