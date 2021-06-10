10 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Deniz salyası cilt hastalıklarına neden olur mu? Uzman isimden flaş uyarı

Deniz salyası cilt hastalıklarına neden olur mu? Uzman isimden flaş uyarı

'nde ortaya çıkan deniz salyası (müsilaj) için hayata geçirilen ''yla 7 ilde temizlik çalışmaları başlatıldı. Yaz aylarının gelmesiyle de tatilciler en çok müsilajın sağlığa karşı tehlikesi olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki ? Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Başkanı Doç. Dr. 'ndan son dakika uyarısı geldi. İşte detaylar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
ABONE OL
Deniz salyası cilt hastalıklarına neden olur mu? Uzman isimden flaş uyarı

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Gamze Varol Saraçoğlu, müsilajın etkili olduğu Marmara Denizi'ne yüzmeye girenlerde olumsuz etkiler görülebileceğini dile getirdi.

Deniz salyası cilt hastalıklarına neden olur mu? Uzman isimden flaş uyarı

Müsilajın insanlarda çok farklı etkileri olabileceğini belirten Saraçoğlu, "Denize girildiğinde temas yoluyla birtakım lezyonlarla karşılaşabiliriz. Ciltte döküntüler, kızarıklıklar, bununla bağlantılı olarak kaşıntılar, istenmeyen reaksiyonlarla karşılaşabiliriz, alerjik reaksiyonlar başta olmak üzere.

Deniz salyası cilt hastalıklarına neden olur mu? Uzman isimden flaş uyarı

Ayrıca bu salyanın orada yaşayan mikroorganizmaların vücut sıvısı olduğunu biliyoruz ama uzun süredir de denizle temas halinde ve birtakım başka zarar verici mikroorganizmaların burada ürüyor olması başkaca yani cilde temas yani dermatolojik reaksiyonlara da neden olabilir.

Deniz salyası cilt hastalıklarına neden olur mu? Uzman isimden flaş uyarı

Enfeksiyon hastalıklarına yol açabilir. Örneğin; göz enfeksiyonları, kulak enfeksiyonları, mide- bağırsak enfeksiyonları gibi. Dolayısıyla aslında halk sağlığına ya da bireyin sağlığına bu tür olumsuz etkileri gözlemleyebiliriz, bekliyoruz" dedi.

Deniz salyası cilt hastalıklarına neden olur mu? Uzman isimden flaş uyarı

'KORKUMUZ, MİKROORGANİZMALARIN DOĞRUDAN VÜCUDA ALINMASI'

Doç. Dr. Saraçoğlu, açık yarası olanların denize girmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Burada esas korkumuz; denize girip cilt temasıyla ilgili olan reaksiyonların ötesinde. Deniz canlılarını tüketiyoruz.

Deniz salyası cilt hastalıklarına neden olur mu? Uzman isimden flaş uyarı

Bu müsilajdan deniz canlıları da nasibini alıyor. Bu müsilajın deniz suyu sıcaklığını artırdığını biliyoruz. Zaten deniz suyu sıcaklığı arttığı için müsilaj bu kadar fazla. Bir de müsilajın varlığı aynen küresel iklim değişikliği, havanın ısınması, atmosferin ısınması gibi deniz suyunu da ısındırıyor, sıcaklığını artırıyor.

Deniz salyası cilt hastalıklarına neden olur mu? Uzman isimden flaş uyarı

Böyle olunca orada deniz suyunda bulunan birtakım mikroorganizmaların üremesi için daha verimli ortam yaratılmış oluyor. Böyle olunca esas korkumuz o mikroorganizmaların doğrudan insan vücuduna alınması.

Deniz salyası cilt hastalıklarına neden olur mu? Uzman isimden flaş uyarı

İşte ishalli hastalıklar, ateşli hastalıklar; bunun için endişeleniyoruz, korkuyoruz" diye konuştu.

Deniz salyası cilt hastalıklarına neden olur mu? Uzman isimden flaş uyarı

Marmara Denizi'nin müsilajdan önce de belirli bölgelerinde kirlilik olduğunu söyleyen Saraçoğlu, "Müsilajın olmadığı yerlerde bile denize girenlerin çıktıktan sonra ciltlerinde birtakım yağ bezeleri, kalıntıların olduğunu görüyoruz.

Deniz salyası cilt hastalıklarına neden olur mu? Uzman isimden flaş uyarı

Aslında güvenli olmayan deniz ortamına kendimizi bırakmış oluyoruz. O yüzden denize girme konusuna biraz şüpheli yaklaşıyorum ama müsilaj olmadan da Marmara'nın denize girmeye uygun olup olmadığı ayrıca belki tartışmalı" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA