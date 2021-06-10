10 Haziran 2021, Perşembe
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Terör örgütü PKK'nın elebaşları köşeye sıkıştı! Berdenazi Kampı kuşatıldı

'ye yönelik sürekli tehditler savuran PKK'nın çekirdek kadrolarının saklandığı 'deki Berdenazi Kampı, Iraklı Peşmergeler tarafından kuşatıldı. Öte yandan Peşmergeler'in, Mehmetçikten kaçmaya çalışan teröristler için tıkama görevi yapacağı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
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Terör örgütü PKK'nın elebaşları köşeye sıkıştı! Berdenazi Kampı kuşatıldı
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